「大胆すぎる胸元＆眩惑の太ももにドキドキが止まりませんっ…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《圧倒的な黄金の女神姿》にファン悶絶

優美と威厳が融合した“黄金の女神”

『「信じれられないほどの露出度に我を忘れそうです…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《官能美あふれる妖精姿》にファン熱視線』が注目を浴びた、ハネアメがインスタグラムを更新。

RPG『崩壊：スターレイル』に登場するキャラクター「アグライア」に扮した最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。

優雅さと神秘的な雰囲気を併せ持つ衣装は、原作の荘厳なデザインを忠実に再現。細部まで緻密に作り込まれた金色の装飾と、柔らかな質感の生地が絶妙に融合しており、見る者をファンタジーの世界へと誘う。

背景演出も幻想的で、光沢感のある布地やゴールドを基調としたアクセサリーが、キャラクターの神々しさをさらに際立たせている。まさに「神話のワンシーン」を現実世界に呼び覚ましたかのよう。

気品あふれる立ち姿や表情の演出も圧巻で、「まるでゲームから飛び出してきたようだ」「神々しさが止まらない」とSNSでは絶賛の声が相次いでいる。

華やかで幻想的、そして力強い。まさに“アグライアそのもの”を体現したこのコスプレは、見る人すべてに強烈なインパクトを残した。

