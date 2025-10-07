ChatGPT台頭で、AIが急に身近な存在となりました。わからないことはAIに質問しちゃお。ちょっとした愚痴はAIに聞いてもらお。人には言えない夜中の相談もAIにしちゃお。そんな人は増えてきているはず。

では、そうやって自分の話をしているうちに、AIと特別な関係になることありますか？

3割がAIと恋愛経験あり？

アメリカのカウンセリングクリニックVantage Pointが調査したところ、アンケートに回答したのは1012人（成人）とほんのわずかですが、なんと3割の人がAIと恋愛関係になったことが1度以上あると回答しました。

人間とAIの関係を調査したのは、何もVantage Pointが初めてではありません。マッチングサービスのMatch.comとインディアナ大学キンゼイ研究所が公開した調査によれば、成人の16％はAIを恋人としてコミュニケーションしたことがあるといいます。

この手の調査はそもそも自己申告である上に、「恋愛関係」や「恋愛的なやりとり」など使われる言葉によって回答者の受け取り方が変わったり、恋愛の個々の定義が異なったりと、人間とAIの恋愛を「正確」に調査するものではありません。また、Vantage Pointがアンケートで使用したのは、SurveyMonkeyというプラットフォームゆえに、科学的リサーチではなく、あくまでもカジュアルな調査です。

それを踏まえたうえで、30％がAIと恋愛。これは多いのか少ないのか…。

Vantage Pointのアンケートでは、「性的なチャット」はするがそれは恋愛関係ではないという、人間同士でも（双方ともに割り切ってないと）揉めそうな回答も見られました。

それぞれの調査では数字に差がでましたが、これ、ある条件を追加するとその差が埋まりそうです。その条件とは年代を区切ること。

Match.comとキンゼイ研究所の調査では、ミレニアル世代で23％、Z世代で33％とその割合が高くなっています。Vantage Pointのアンケート結果は年齢別では公開されていないものの、若い世代ほどAIとの恋愛にオープンであるという結果は明らかにしています。

人間パートナーがいるのにAI恋人がいるのは浮気

ちなみに、Vantage Pointのアンケートでは人間の恋人がいる上でAI恋人を持つことに対して、それを浮気と捉える人の割合は66％、そのうち10％の人は「浮気は浮気だけどセーフ」と考えていることもわかりました。

キンゼイ研究所がDatingAdvice.comと協力して行なった別のアンケートでも、61％の人がAIとの恋愛または性的チャットは浮気と考えているという結果がでています。となると、近い将来「オープン・リレーションシップ」にも、対人間・対AIとさらなる細かいルールがでてくるのかもしれません。

一方で、また別の調査、Family Studies/YouGovによる40歳以下の成人2,000人を対象にした調査では、AIとの恋愛経験者はわずか1％という結果になりました。AIと恋愛してもいいなというオープンな考えの持ち主は7％。調査によってかなり数字に差がありますね。

…で、実際のところ、AIと恋愛したことありますか？