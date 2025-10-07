「ミスチ クルミッ子」新登場！ 2025年も鎌倉紅谷×Mr. CHEESECAKEの絶品コラボが実現【実食リポ】
2024年、鎌倉紅谷とMr. CHEESECAKEは初のコラボレーションとして「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」を期間限定で発売し、スイーツファンの間で大きな話題となりました。そして、2025年は「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」のほか新たに2つの商品が加わりました。プレス発表会の様子をリポートします（画像は全て試食会にて撮影）。
今回は、さらにカップタイプの「Mr. CHEESECAKE Petit クルミッ子」と、Mr. CHEESECAKEを表現したクルミッ子の別バージョン「ミスチ クルミッ子」が新たなコラボレーション商品として加わります。
2025年も2社のコラボレーションが実現鎌倉紅谷とMr. CHEESECAKEは、2024年10月に初のコラボレーション商品として「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」を期間限定で発売しました。これが好評だったことから、2025年も「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」を販売することとなりました。
「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」とは？2024年に誕生した「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」は、鎌倉紅谷の看板商品「クルミッ子」をMr. CHEESECAKEで包んだようなフレーバーが特徴です。
チーズケーキの生地は、クルミッ子のキャラメルソースとマスカルポーネを合わせたもの。そこにバニラとトンカ豆をプラスし、Mr. CHEESECAKEを象徴する香りと風味が加えられています。
底には、クルミッ子を表現した生地が敷き詰められています。Mr. CHEESECAKEでは、初めてチーズケーキにボトム生地を敷いたとのこと。しかも、クルミッ子のクッキー生地を教わってそのまま使うのではなく、フランスの伝統菓子ガレットブルトンヌというバターをたっぷり使用したクッキーを手作りし、浅めにローストしたクルミ、生キャラメルを合わせています。
初めて食べたとき、Mr. CHEESECAKEでありながら、食感や味わいにクルミッ子を感じ、互いの良さが1つになった新たな「ミスチ」の誕生に感動したことを思い出しました。
「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」（税込5940円）は、2025年10月15日から、Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店、グランスタ東京店、ポップアップストア順次販売開始となります。公式オンラインストアでは10月24〜26日の期間限定で抽選販売が行われます。
待望のカップタイプが新登場今回は「もっと手軽に食べたい」とのお客さまからの要望に応え、2025年はカップタイプの「Mr. CHEESECAKE Petit クルミッ子」を追加。
「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」と同じ味わいでありながら、底に敷く生地の配合や塩加減、クルミッ子キャラメルソースを流し込む順番を変えるなど、カップならではのおいしさを追求しています。
Mr. CHEESECAKE代表の田村浩二シェフは「カップタイプになったことで、上はよりベイクド感が増し、下はより滑らかな食感をお楽しみいただけます」と紹介。
上から底に届くまで垂直にスプーンを入れて、チーズケーキとボトム生地を一緒に食べると「クルミッ子」感がより感じられます。
「Mr. CHEESECAKE Petit クルミッ子」は3個詰め合わせのアソートセット（税込2916円）での販売で、Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店およびグランスタ東京店のみで取り扱います。
「ミスチ クルミッ子」10カ月かけて開発鎌倉紅谷では、Mr. CHEESECAKEを「クルミッ子」で表現した「ミスチ クルミッ子 8個入」（税込3348円）を新発売。
「ミスチ」とは、Mr. CHEESECAKEの愛称。ぎっしりとクルミを詰め込んだ自家製キャラメルの上にサワークリームと、クリームチーズをベースにしたトンカ豆が香る爽やかなチーズクリーム（通称：ミスチクリーム）を塗り重ね、卵を使用しないバニラ風味の生地でサンドし焼き上げました。
開発を担当した鎌倉紅谷の河口幸宏グランシェフは「足し算ではなく掛け算となるよう、究極のハイブリッドを目指しました。通常のクルミッ子のキャラメルの割合を少なく（＝薄く）し、“ミスチクリーム”をキャラメルの層の上に塗り重ね、どちらかに偏らないミスチとクルミッ子の両方の存在を感じられるバランス感を重視しました」と語っています。
「ミスチ クルミッ子」は、鎌倉紅谷では初めてとなる、冷凍での販売となります。解凍の度合いにより異なる温度と風味を楽しむことができるそう。河口シェフのおすすめは7分とのこと。鎌倉紅谷社長の有井宏太郎さんは、「8個入りですので、いろいろな解凍時間をお試しください」と笑顔で語りました。
実際に解凍されたものを食べてみると、一番上のバニラ風味の生地と“ミスチクリーム”が一体となり、“ミスチクリーム”の爽やかな味わいが口に広がります。後からクルミッ子のキャラメルの味わいが追いかけてきて、「Mr. CHEESECAKE クルミッ子」を感じられました。
Mr. CHEESECAKEをほうふつとさせるブルー×グレーのパッケージ「ミスチ クルミッ子」のパッケージは通常のクルミッ子8個入パッケージで使用しているスリーブ型パッケージを、Mr. CHEESECAKEをほうふつとさせるブルー×グレーの色味に変更しています。
表面には、お皿にのせたチーズケーキを運ぶ鎌倉紅谷のシンボルキャラクターの“リスくん”と、Mr. CHEESECAKEのキャラクター“ミスチーくん”の出会いが描かれています。
個包装フィルムのデザインも今回のコラボレーション限定仕様。外箱と同じく、お皿に乗せたチーズケーキを運ぶかわいらしいリスくんが描かれています。
「ミスチ クルミミ」も販売鎌倉紅谷 小町横路店および一部百貨店では「ミスチ クルミッ子」をカットした際にできる切れ端（ミミ）の部分を詰めた「ミスチ クルミミ」（税込1566円）を販売します。
「ミスチ クルミミ」は卵を使用しないバニラ風味の生地が多めなので、「ミスチ クルミッ子」とはまた異なる味わいだそうです。こちらも冷凍での販売となります。
鎌倉紅谷とMr. CHEESECAKEのコラボスイーツ、いつから発売？10月8日より鎌倉紅谷 八幡宮前本店と小町横路店で抽選申込、一部百貨店の事前Web受注がスタート。
10月15日より伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、10月16日より横浜高島屋店にて数量限定で販売されます。店舗によっては事前に予約が必要となりますので、各百貨店から発信される情報をチェックしてください。
このほか、Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店と鎌倉紅谷 小町横路店では、それぞれ異なるイートインメニューも期間限定で販売されますので、Mr. CHEESECAKEの特設サイトと鎌倉紅谷の公式Webサイトをご覧ください。
