東京23区で「教育熱心なイメージがあると思う区」ランキング！ 2位「世田谷区」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は2025年7月16日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「東京23区」についてのアンケートを実施。「教育熱心なイメージがあると思う区」ランキングで選ばれた区を、東京ガイドが紹介します（画像はアマナイメージズ）。
世田谷区内にいると、学校や公園、繁華街などで見かける子どもの人数がとても多く、少子化という言葉を忘れてしまうほど。
それもそのはず、23区の中で小学生の人数が最も多いのが世田谷区なのです。そんなこともあって習い事の教室や塾なども充実。公立の小学校であっても、クラスの大多数が中学受験したといった話もよく聞かれます。
高等学校も国立・公立・私立合わせて38校もあり、その数は都内トップ。そういった点からも教育熱心なイメージが強いのではないでしょうか。
回答者からは、「実際に教育関連施設が数多く存在し、富裕層家庭の子どもの教育に投資する意欲も高そうなため」（40代男性／埼玉県）、「私立に通っている子供が多いから」（20代女性／栃木県）、「小学校受験、中学校受験などを行う人が多いイメージだから」（30代女性／愛知県）、「世田谷区は勉強するのに環境が整ってるイメージがあります。（塾など）」（20代女性／群馬県）という声が上がっています。
2位と大差をつけて1位に輝いた文京区ですが、区名の成り立ちを知ればさらに納得。戦後東京の区が整理合併された際、多くの区は位置や地名、駅名などから新しい区名を考えたのに対し、「東京大学などがあり学問の府である」という区の特徴を表す“文教（教育の意味）”をもじって文京区になったのだそうです。
東京大学のほか、桜蔭中学校・高等学校や筑波大学附属中学校・高等学校、お茶の水女子大学附属中学校・高等学校など、偏差値の高いことで有名な中学高校もあり、教育熱心なイメージにも拍車がかかります。
回答者からは、「東京大学をはじめ、名門校・進学校が多いため」（30代男性／東京都）、「区名がいかにも教育に力を入れています、というものを感じさせるので」（50代男性／愛知県）、「名門校や教育施設が多く、学習環境が整っているイメージがあるから」（20代女性／東京都）、「世帯の教育への支出が高く、学力向上や受験への意識が非常に高い地域だから」（40代男性／静岡県）という声が上がっています。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：藤丸 由華 プロフィール
東京のラジオ局のアナウンサー時代を含め約30年、東京にこだわった取材を敢行。取材した都内のスポットは2000以上。2008年に独立し、現在はAll About東京ガイド、フリーアナウンサー、2足のわらじで活動。
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の男女250人（10代：2人、20代：50人、30代：94人、40代：63人、50代：27人、60代：14人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません(文:藤丸 由華)
