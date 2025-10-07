飲み物にも落とし穴が！ ダイエット中に避けたい「太りやすいドリンク」5選
ダイエット中、食事の量や栄養バランスには気を付けていても、「飲み物」はつい見落としがちなポイント。飲み物から知らず知らずのうちにカロリーや糖分をとり過ぎてしまい、体重が減らない原因になっていることも少なくありません。
特に、40〜50代の女性は基礎代謝が下がり始める年代。少しのカロリーオーバーでも体重に反映されやすくなるため、飲み物選びはとても重要です。今回は、ダイエット中に避けたい「太りやすい飲み物」と、その代わりに選びたい飲み物をご紹介します。
しかし、砂糖やミルクが入った缶コーヒーには、1本で角砂糖5〜7個分（約60〜80kcal）の糖分が含まれていることもあります。ブラックコーヒーならほぼ0kcalですが、甘いタイプを習慣にすると知らぬ間に1日にたくさんの糖分を摂取してしまう可能性があるのです。
微糖の缶コーヒーを飲んでいる人であっても、1日に何本も飲んでいれば積み重なって糖質のとり過ぎにつながります。
代替案：
無糖のブラックコーヒーや、低脂肪ミルクや豆乳で作ったカフェラテを選ぶと、カロリーを抑えつつ満足感も得られます。
特に残暑の時期は冷たいオレンジジュースやアップルジュースをゴクゴク飲みたくなりますが、実際には血糖値を急上昇させ、脂肪をため込みやすい飲み物です。
代替案：
果物の栄養をとりたいなら、ジュースを飲むよりも生のフルーツを食べる方が食物繊維もとれて満腹感も得られます。ジュースを飲みたい場合は炭酸水で割って「フルーツスカッシュ風」にすると、満足感は残しつつ糖分をカットできますよ。
「残暑バテ対策」で無意識に飲むと、1週間で余分に1000kcal近くプラスされることもあります。
代替案：
日常生活での水分補給なら、水や無糖の麦茶で十分です。汗を多くかいたときは、無糖の経口補水液や塩分入りタブレットを活用する方が効率的にミネラルを補給できます。
ダイエット中でも「ご褒美に1杯」と思っていると、ケーキを食べたのと同じくらいのエネルギーを摂取してしまいます。
代替案：
カフェで一息つきたいときは、無糖カフェラテやハーブティーを選ぶのがおすすめです。どうしても甘いものが欲しいときは、シロップを半量にしたりホイップを抜いたりするだけでもカロリーはぐっと下がります。
しかも、アルコールは肝臓で分解される際に脂肪の代謝を妨げるため、太りやすさが倍増。お酒そのもののカロリーよりも、体の仕組み上「脂肪をため込みやすい」点が落とし穴です。
代替案：
どうしても飲みたいときは、糖質オフのビールや焼酎の炭酸割りやお茶割り、ハイボールなどに切り替えるのがおすすめ。量を減らして「週末だけ」など、頻度をコントロールすることも大切です。
水・炭酸水：
カロリーゼロで代謝にも欠かせない基本の水分補給になります。炭酸水は満腹感を得やすく、食べ過ぎ防止にも役立ちます。
無糖のお茶（麦茶・緑茶・ほうじ茶など）：
ポリフェノールやカテキンも含まれ、抗酸化作用や脂肪燃焼サポート効果が期待できます。
ハーブティー：
リラックス効果や代謝サポート作用も期待できます。カフェインを控えたい夜にもおすすめです。
無調整豆乳：
たんぱく質がとれるので、小腹がすいたときの「間食代わり」にもなります。
食事に気を付けていても、飲み物から余分なカロリーや糖分をとってしまうのは「あるあるな落とし穴」です。特に、基礎代謝が下がる40〜50代女性にとっては、小さな積み重ねが体重に直結します。
今回ご紹介した「太りやすい飲み物」をなるべく避け、代わりに「太りにくい飲み物」を習慣にすれば、ダイエットはぐっとスムーズに進みますよ。
▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)
