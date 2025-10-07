「スタイルがよすぎます」田丸麻紀、47歳の圧巻美脚ショットに反響「トレーニングスタイル可愛い」
俳優の田丸麻紀さんは10月6日、自身のInstagramを更新。トレーニングウエア姿の美脚ショットを披露しました。
【写真】田丸麻紀の圧巻の美脚ショット
「今日は私もトレーニング」田丸さんは「今日は私もトレーニングからの 長男、次男フェンシングday」とつづり、6枚の写真を投稿。スポーティでカジュアルな姿を披露しています。デニムシャツにトレーナーを肩掛けしたファッション誌さながらのおしゃれなコーディネートです。膝上のショート丈のレギンスからは、47歳とは思えぬ美脚がすらりと。圧巻のスタイルに多くの注目が集まっています。
ファンから、「トレーニングスタイル可愛い」「スタイルが良すぎます」「スニーカー可愛い」と、称賛の声が相次ぎました。
“秋色スタイリング”も披露自身のInstagramで日々のコーディネートやプライベートショットをたびたび公開している田丸さん。9月27日の投稿では「昨日の私服はキャミソールトップスとは言え もう9月なので、秋色を選んでスタイリング」とつづり、“秋色スタイリング”も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
