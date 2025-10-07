◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク10―3四国アイランドリーグplus選抜（7日、宮崎アイビー）

ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が、初のポストシーズン出場への強い思いを明かした。みやざきフェニックス・リーグが開幕した6日の西武戦（南郷）は2安打2打点の活躍。「CS、日本シリーズに向けてという気持ちが強くなってきた」と短期決戦を見据えている。

育成から支配下選手登録された昨季は9月23日にリーグ優勝すると、翌24日に出場選手登録を外れた。今季もリーグ優勝目前の9月24日に仙台で2軍降格を告げられ、この時点で今季出場できる可能性がある試合は1試合となってしまった。

「ほぼ1軍の試合に出られない中で、1軍はまだ試合してるっていうのがすごい悔しくて。2軍も（シーズンが終わり）練習しかなかったのでもやもやしていました」と正直な胸の内も口にする。

ただ、5日にレギュラーシーズンの全日程が終了し、チームは15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージへ動き始めた。石塚もポストシーズンに照準を合わせて、宮崎でグラウンドに立っている。

7日は代打からの途中出場。2打数無安打だったものの、力強いスイングを見せた。「1軍でスタメンで出るのは難しいと思うので、まずは代打の1打席。2軍で打たないと1軍でも打てない。僕はもう打つしかないので」。結果を求めて、1打席に集中する。（大橋昂平）