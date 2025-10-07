旦那さんと単身赴任で離れて生活している人もいると思いますが、サプライズで遊びに行ってみたいと思ったことはありませんか？ 突然奥さんが訪ねてきたら、旦那さんは驚きながらも大喜びしてくれるでしょう。しかし、それは健全な関係の夫婦に限った話です。単身赴任先に行くと衝撃的な事実を知ることもあるようで……。今回は、妻がサプライズで夫の単身赴任先に行ったら知らない夫婦が住んでいた話をご紹介いたします。

知らない夫婦が住んでいた

「夫に内緒で単身赴任先に遊びに行ったんです。住所は聞いていたし合鍵ももらってたので、夫が帰宅してそうな時間を見計らって、サプライズ訪問！ しかし鍵を差し込んでも開かなかったんです。インターホンを鳴らしたら、なんと中から出てきたのは60代くらいのご夫婦でした……。 突然のことに固まってしまったのですが、夫の名前を出して聞いてみると『すみませんが、存じ上げませんね』『ここはワシら夫婦だけですよ』『もう何十年も前から』と言われて、衝撃の事実を知りました。

すぐさま夫に連絡をしたら、単身赴任というのは嘘だったらしいです。しかも、夫は今不倫をしていて、不倫相手と同棲をしているのだとか。まさかこんな形で不倫を知ることになるなんて思いもしなかったし、頭が真っ白になったのを今でも鮮明に覚えています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 単身赴任先で不倫する人は多いと聞きますが、まさか単身赴任と嘘をついて不倫をしていたなんて衝撃的ですよね。巧妙な手口のように思えますが、バレたら確実に言い訳しようがないことなのに、なぜこんな嘘をついたのでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。