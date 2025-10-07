GKトリオ最年長の早川友基、日本代表継続入りに決意新た「基準を上げていける存在になっていかなきゃいけない」
E-1選手権での初招集から継続して日本代表入りを果たしている。GK早川友基は活動への順応を示しながら、南米勢2連戦での出場に向けて「自分の持っているものすべてをしっかり出したい」と意気込んだ。
J1首位・鹿島アントラーズで守護神を務める早川は、7月のE-1選手権で初の日本代表入り。同大会で1試合に出場すると海外組を含む9月のアメリカ遠征メンバーにも選出され、続く今回も招集された。アメリカ遠征では出場機会を得られなかったが、「ここで感じたことを個人的にも、チームにも還元できることがたくさんある」と早川。ワールドカップ優勝を目指す選手たちと過ごす日々に大きな刺激を受けている。
「普段の日常を継続していたらなかなか成長できないというか停滞しちゃうと思う。こういう刺激的なところに来てプレーして、もちろん出る出ないはあったとしても感じることだったり経験値としてはかなり上がると思うので、そこの部分で次自分が何しなきゃいけないかというところと、もっともっとどうしていかなきゃいけないというところを考える良い機会にもなりますし、そういう意味では素晴らしい場所だなと思っています」
当初は「自分とかよりも上のレベルでやっている選手に、リスペクトをより持ってやっていた部分が最初は特にあった」というが、活動回数を重ねることで「良い慣れ」も感じている様子。「腹を割って話せる関係性にはなってきている」と充実ぶりを示し、「色々な人とコミュニケーションを取りながらやっていきたい」と10月シリーズを見通した。
その上で早川は「今まではその(代表組の)レベルに向かっていく側だったけど、逆に自分がもっともっとチームの基準を上げていける存在になっていかなきゃいけないかなというのはある」と決意を新たにする。GKトリオでは最年長の98年世代は「(チーム全体でも)年齢的には中堅から若干上の方だとは思うので、自分が何か違いをもたらすのは難しいポジションかもしれないですけど、練習からの姿勢だったりとか、普段からやっていることを全力でやることがチームの向上にもつながると思うので、そういう部分はしっかりやっていきたい」と意気込んだ。
ここまでのAマッチキャップはE-1選手権の1試合のみ。早川はパラグアイとブラジルとの対戦に向けて「能力的に上回っている選手が多いとは思うので、それを相手にしたときにどれだけ自分ができるかは楽しみ」と出場意欲を示す。鹿島をJ1首位に導いているプレーに自信を感じながら「今のパフォーマンスをしっかり継続して発揮するだけ」と話し、万全の準備を進めていく。
(取材・文 加藤直岐)
