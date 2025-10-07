3年前はスタンドから見つめたブラジル戦…成長重ねた小川航基「変わった自分をピッチの中で見せられれば」
3年前のブラジル戦はスタンドから見ていたという。FW小川航基は横浜FCでの活躍とオランダでの日々を経て迎える対戦に向けて「変わった自分をピッチの中で見せられれば」と意気込んだ。
日本代表はカタールワールドカップを控えた2022年6月に国立競技場でブラジルと対戦(●0-1)。当時24歳の小川は19年のE-1選手権を除けばA代表の招集歴はなかったが、同年のJ2で26ゴールを記録して得点王に輝いたように飛躍のきっかけとなるシーズンの真っ最中だった。
そうした中で行われた国内開催のブラジル戦は「ブラジル相手というのももちろんあったし、代表というのは全員が目指すところであって、僕自身は代表戦をテレビだったり携帯だったりでどこでもチェックはしている。もちろん悔しい気持ちはありつつも、チェックする必要があるかなというところで見に行きました」。17年のU-20W杯をともに戦ったMF堂安律にチケットを用意してもらったといい、「僕自身がスタンドという悔しい思いを持ちながらブラジル戦を見ていた記憶を今でも鮮明に覚えている」と振り返った。
それでも小川は翌年にオランダへ旅立ち、海外挑戦1年目で2桁得点を達成。24年には海外組を含むA代表に初めてメンバー入りした。その後負傷もあって一時代表から外れる期間はあったものの着実に成長を重ね、今回も日の丸を背負うことになった。
小川はまず10月シリーズ初戦のパラグアイ戦に向けて「強豪のイメージがある」と話し、「前線で起点になるところとFWなので得点のところ。複数得点でインパクトを残せるかなと思います」と意気込む。9月のアメリカ遠征はチームとして無得点に終わっており、「一回一回の代表活動が本当にラストチャンスという思いでやっていかないといけないですし、今回の活動に懸ける想いは人一倍強い気持ち」と力を込めて結果にこだわる姿勢だ。
そして14日にはブラジル戦を予定している。小川は「個人としてもそうですけど、チームとしてどういった戦いができるのかが今後のワールドカップの良いシミュレーションになると思う」と来年の大舞台を見据えながら、「僕自身もすごく楽しみな一戦」と3年前からの成長ぶりを発揮する構えだ。
もっともそうした強い意気込みは、日常を過ごすエールディビジでも同様だ。フェイエノールトのFW上田綺世が開幕8戦8発と絶好調のリーグで「日本人2人が得点王争いをするところは間違いなくしていかなきゃいけない」と小川。今季ここまで3得点の中で「ヘディングで20点取ってもいいし、裏抜けから何点取ろうがどんな得点パターンだろうがFWは数字だと思っている」と力を込め、「まだまだこれから」とゴール量産を誓った。
(取材・文 加藤直岐)
