82歳GKが飛ぶ、止める!! アンチェロッティ監督の元同僚が驚きの現役復帰
かつてセリエAでプレーしたGKランベルト・ボランガが82歳でピッチに立ち、イタリア史上最年長選手となったようだ。英『ザ・サン』が伝えている。
1942年10月30日生まれのボランガはペルージャやフィオレンティーナ、レッジーナ、パルマなどに在籍。パルマ在籍時には現ブラジル代表監督のカルロ・アンチェロッティ氏とともにプレーするなど、セリエAで通算100試合以上に出場した。
83年に現役を引退すると、バスタードの医師として勤務しながら1試合に出場。09年にはアマチュアサッカーで現役復帰を果たし、77歳を迎えた20年には再びユニフォームを脱ぐ決断を下した。しかし、25年8月に82歳での現役復帰を発表し、10月にアマチュアチームであるトレバーナの一員としてピッチに立った。
最後に試合に出場したのは19年だったボランガは、5失点を喫してピッチを後に。チームも0-10の大敗を喫したものの、「ミスを2つした。でも、3、4回は良いセーブができたよ」と語ったようだ。
