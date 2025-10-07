麒麟の川島明（46）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学 秋の2時間SP」に出演。2015年に結婚した妻とのエピソードを語った。

川島は愛妻について「大喜利が得意」と明かし、「僕が芸人ということも知らないくらいだったんですけど“1人好きな人います”って言われて、聞いたら桂枝雀師匠だったんです。芸人界の国宝とも言われる方のレコードを毎晩聴いていますって言われて」と、知り合って間もない頃のエピソードを語った。

さらに、川島がネット番組で大喜利コーナーを担当していた頃「奥さんが僕のことを理解するためにはお笑いを理解せなあかんから、僕が出る番組全部見ていた」とし、「僕が出す大喜利に対して、こっそりペンネームで投稿してたんですよ。俺、まったく知らないで、めっちゃ採用してたんですよ」と妻が大喜利のセンスに長けていたとした。

妻は川島の番組に投書していることを明かさなかったというが、「結婚近いから一緒に住もうみたいになって、僕の部屋を妻の部屋にする作業をしていたら、おびただしい数の麒麟のステッカーが出てきて。あの番組のやつ？って聞いたら、実は出しててみたいな。オフ会みたいになった」と告白。「そこもほれたポイント」とのろけていた。