¡Ú·ÝÇ½¡¡Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡ÛÈþÀî·û°ì¡¢½ÅÉÂÀâ¤Î¿¿Áê¤Ï¡©¡¡12·îÉüµ¢¤Ø¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ÎÎ¢Â¦
¡¡·ÝÇ½³¦¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢»ö¾ðÄÌ¤¿¤Á¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¹±Îã¤ÎÊ¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±ÎÅÍÜÃæ¤ÎÈþÀî·û°ì¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ç¥¹¥¯¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÈþÀî¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤Ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎËä¤á¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤Þ¤º·Ð°Þ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢9·î11Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï9·îËö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê79ºÐ¤È¤¤¤¦¤´¹âÎð¤Ç¤Î¿´Â¡¼ê½Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤â¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦½ÅÉÂÀâ¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤·¤Ö¤È¤¤¤ï¤è¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ä¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡½ÅÉÂÀâ¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¦¥Á¤Ç¼èºà¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¼ê½Ñ¤·¤¿¿´Â¡¤Î·Ð²á¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÖËüÁ´¤ò´ü¤¹¤Ù¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡£¹âÎð¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¼ê½Ñ¤Î¸å¤À¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡º£¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤é¤·¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¯Îð¤ÇÂ¹ø¤¬¼å¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆþ±¡¤Ç¤µ¤é¤ËÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡£ÆÃ¤ËÂ¹ø¤Î¶¯²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤À¡£¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç²Î¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤±¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Í¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢12·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î´°Á´Éüµ¢¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤ï¤è¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âËüÁ´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¡ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤±¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â°Â¿´¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¼¤Ò¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¡¢¤¢¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤ó¤À¡£