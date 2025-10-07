WurtS¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ª¤è¤ÓÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¼«¿È½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò2026Ç¯2·î³«ºÅ+¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜMV¸ø³«
WurtS¤¬2026Ç¯2·î¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÈÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤ª¤è¤Ó11Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê2days¡¢2·î23Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎW¡Çs Project¸ø¼°¥¢¥×¥êºÇÂ®Àè¹Ô¤ÏËÜÆü10·î7Æü(⽕)21:00¤è¤ê¡£
¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ÈÆ±¥¢¥Ë¥á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±MV¤Ï¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢WurtS±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£
WurtS¤Ï11·î26Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼EP¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤òCD¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£CD¤Ï¡È¥¿¥ª¥ë¡É¤È¡È¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É¡É¤¬BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤¿¡ØWurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×¡Ù¤ò´Þ¤à3¼ïÎà¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÁ´»ÅÍÍ¶¦ÄÌ¤Ç¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖUPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡×¤Û¤«¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¼çÂê²Î¡ÖBEAT¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¤ò´Þ¤à·×5¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡
¢£¡ãWurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-¡ä
¢§2026Ç¯
2·î10Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open18:00 / start19:00
2·î11Æü(¿å/½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open17:00 / start18:00
2·î23Æü(·î/½Ë)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¡ÚW¡Çs¥¢¥×¥êºÇÂ®Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§10/7(⽕)21:00¡Á10/13(⽉)23:59
https://wurts.jp/
¡¡
¢£NEW EP¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ö¡×
2025Ç¯11·î26Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+Blu-ray)¡Û
UPCH-29500 ¡ï5,500(ÀÇ¹þ)
¡¦Blu-ray¡§¡ÖUPDATE¡×WurtS¥Ñ¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¼ýÏ¿
▶UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÆÃÅµ
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼/¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500
³ÆSHOP¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/WurtS_dl_ec
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
UPCH-20713 ¡ï2,200(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×/ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ ¢¨¶Ê½çÌ¤Äê
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥Ö feat. ???¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å feat. ¤Ê¤È¤ê¡×
¡ÖUPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)¡× https://lnk.to/WurtS_ud
¡ÖBEAT¡×
¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÚWurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE- ²ñ¾ìÍ½Ìó¸ÂÄêÈ×¡Û
BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§CD+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É
PRON-1099 ¡ï6,380(ÀÇ¹þ)
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ï¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR II -DIGITAL LOVE-¡ä³Æ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼/·Ç¼¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼µºÜ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¤´ÃíÊ¸Ê¬¤ÏÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡ãWurtS CONCERT HALL TOUR ¶ -DIGITAL LOVE-¡ä
10·î04⽇(⼟)¡¡·§ËÜ »ÔÌ±²ñ´Û ¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥à Ì´¥Û¡¼¥ë
10·î05⽇(⽇)¡¡Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
10·î07⽇(⽕)¡¡⼤ºå ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
10·î13⽇(⽉/½Ë)¡¡ÀçÂæ ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
10·î17⽇(⾦)¡¡»¥ËÚ ¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë
10·î21⽇(⽕)¡¡Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
10·î22⽇(⽔)¡¡Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
10·î26⽇(⽇)¡¡¿À⼾¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
10·î28⽇(⽕)¡¡¹Åç JMS ¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ ⼤¥Û¡¼¥ë
11·î01⽇(⼟)¡¡¿·³ã ¥Æ¥ë¥µ
11·î02⽇(⽇)¡¡¶âÂô ËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
11·î14⽇(⾦)¡¡Ì¾¸Å²° Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î15⽇(⼟)¡¡Ì¾¸Å²° Niterra⽇ËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»Ô⺠²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
11·î24⽇(⽉/½Ë)¡¡¹â¾¾ ¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë
https://wurts.jp
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡WurtS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok