真部脩一(Composer)とHinano(Vo)によるユニットWidescreen Baroqueが10月8日、3rdデジタルシングル「Mark」をリリースすることが発表となった。同時に、LINE MUSICでの再生キャンペーンも開始。LINE MUSICで「Mark」をたくさん聴いた方の中から10名にプレゼントが贈られる。

「Mark」は、Hinanoの透明感あふれる歌声と真部脩一の描く誇大妄想の世界を余すことなく堪能できる夢物語のような1曲だ。様々な音色が入り混じって紡ぎ出されるファンタジックなサウンドの中で、歌詞の不思議な情景へ誘うようなHinanoの声が印象的だ。

ジャケットのアートワークは前作と前々作に引き続き、PEDROやキタニタツヤ、the cabsなどを手掛ける花房真也が担当した。

Widescreen Baroqueは10月31日に代官山SPACE ODDで＜Night Event『Widescreen Baroque pre.「LATE SHOW」vol.1』＞を開催する。＜LATE SHOW vol.1＞にはWidescreen Baroque初となる二人体制での出演が決定しているほか、TAKU INOUEや真鍋大度、VaVa、澤部渡(スカート) といったDJ陣のプレイも味わえる特別な一夜だ。

■3rdデジタルシングル「Mark」

2025年10月8日(水)0:00 配信開始

配信リンク：https://tf.lnk.to/Mark

※10/8(水)0:00以降有効

▼LINE MUSIC 再生キャンペーン

https://widescreenbaroque.com/news/detail/57520

■＜Widescreen Baroque pre.「LATE SHOW」vol.1＞

2025年10月31日(金) 東京・代官山SPACE ODD

open23:45 / start24:30

出演：Widescreen Baroque (DJ set)

▼DJ (50音順 敬称略)

TAKU INOUE

VaVa

真鍋大度

澤部渡 (スカート)

▼チケット

一般発売：9月15日(月)0:00〜

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2532760

一般\4,500（税込）

※入場時にドリンク代600円別途必要となります。

※18歳未満入場不可/公的身分証のご提示が必須となります

