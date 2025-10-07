エレファントカシマシのドラム・冨永義之さんが、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されたことが7日、同バンドの宮本浩次さん新プロジェクトの公式サイトで発表されました。冨永さんは8日に予定していたライブへの出演を見合わせるということです。

サイトでは、『エレファントカシマシ 冨永義之に関するご報告とお詫び』と題し、「10月4日（土）、エレファントカシマシ ドラム 冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました」と報告。

続けて「この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、10月8日（水）に予定しております『俺と、友だち』下北沢SHELTER公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます」と発表しました。

さらに、「お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます。また、本公演を楽しみにされていた方々、申し訳ありません。本人は事実を真摯に受け止め反省しております。このようなことが二度とないように気持ちを引き締めて参ります」と謝罪しました。

冨永さんの出演見合わせを受け、8日に行われる下北沢SHELTER公演のチケットに関しては、希望者には払い戻し対応を行うということです。