¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÀÐ¿¹ÂÀÆó 120Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¾¡¤Á±Û¤·¡ª¡¡³°Æ»¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¤âÀ©¤¹¡Ö²¶¤Ï¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êÄ¶¿Í¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£²¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡ÖÄ¶¿Í¡¦ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµÃã¤ò¤¹¤ë¡×¡ÊÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÇÄ¶¿Í¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐ¿¹¤¬Á´£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ã¤×¤ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡££²Ç¯Ï¢Â³³«ºÅ¤Ë¤·¤ÆÀ»ÃÏ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö£±£²£°Ê¬¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯£·Ì¾¤Î£´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÀÐ¿¹¤ÏºÇ½é¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡££³Ê¬Ëè¤Ë£±Áª¼ê¤¬Æþ¾ì¤·¡¢£·Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤¿¸å¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤Ç¾¡ÇÔ¤òÁè¤¦¤â¤Î¤À¡£ÇÔËÌ¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÂà¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢ÀÐ¿¹¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¥ê¥ó¥°¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª¥Ö¥í¥Ã¥¯½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÀÐ¿¹¤Îà¾¡Íø¿ôá¤¬àÇÔËÌ¿ôá¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÐ¿¹¤ÏÆ´¤ì¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢½©»³½à¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¹ë²Ú°¼à¥¤Î¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò¡¢ÀÐ¿¹¤Ï£±£±¾¡£±£°ÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡Ö£Æ£É£Î£Á£Ì¡¡£Í£Õ£Ã£È£Á¡×¤Ë¿Ê½Ð¡£¤½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë³°Æ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈèÏ«º¤Øà¤ÎÀÐ¿¹¤ÏµÞ½ê¹¶·â¤«¤é¤Î³°Æ»¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë²¡¤µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¡¼¥¯¥í¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ö³°Æ»¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡££±£²£°Ê¬¡¢Àï¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢º£²ó¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹ÅÙ³°»ë¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÀÐ¿¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢àÌµÃãá¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì½ª¤ï¤Ã¤¿²ñ¾ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÀÐ¿¹¤ò¤µ¤ó¤¶¤ó¿¶¤ê²ó¤·¤¿£Á£É¤¬Éü³è¡££±£±·î£±£²Æü¤Ë¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¡ÖÄ¶¿Í¡¦ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤Ï¤â¤¦£±²óÌµÃã¤ò¤¹¤ë¡×¤Î³«ºÅ¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅÝ¤ì¤³¤ó¤ÀÀÐ¿¹¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡Ä²þ¤á¤Æ£Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ä¶¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤µ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤²¶¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤è¡£²þ¤á¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£²¶¤Ï¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êÄ¶¿Í¤À¤è¡£²¶¤À¤±¸«¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¡¢²¶¤Ï²¶¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÃ¯¤âÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¿À¤Î·Ã¤ß¡¢¤½¤¦¡¢¥°¥ì¥¤¥¹¤À¡×¤È¹ë¸ì¤·¹µ¼¼¤Ø¡£Ä¶¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£