バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が７日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ」（午後７時）に出演。「高嶋ちさ子ｉｎパリ」と題し、伯爵夫人であるド・メストル美紀さんとヴェルサイユ宮殿を訪れる様子が紹介された。

ほぼ独占状態でヴェルサイユ宮殿の各所を回るロケにはなんの紹介もないまま、元フジテレビでフリーの木佐彩子アナウンサーが同伴。宮殿潜入の瞬間から登場し、誰よりも「すごーい！」と興奮する同アナの姿にスタジオで映像を見届けた進行役の「オリエンタルラジオ」藤森慎吾は「ごめんなさい。途中からなんの説明もなく木佐さんが加わったんですけど、あれは何？ 一緒に旅行に行ったんですか？」と戸惑い気味に高嶋に質問。

高嶋が「一緒に旅行に行くはずだったので」と答えると藤森は「スルッと…、スルッと（ロケに）参加してたから」と苦笑。高嶋が「スルッと来てましたね」と同調すると、藤森は「何これ？って。お友達と一緒に旅行行ってるだけじゃんって」とツッコミ。

この言葉に高嶋は「そうなんですよ。『行く？』って言ったら『行く！』って言うから」と笑っていた。