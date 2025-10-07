年内で活動を終了するAqua Timez、再結成の軌跡に5ヶ月連続密着 スペースシャワーTVで特集スタート
2025年内での活動終了を発表しているAqua Timezを特集する番組企画が、スペースシャワーTVにて5ヶ月連続で展開されることが決定した。
【実際のポスト】Aqua Timez、大介が『CDTV 年越しスペシャル』出演見送り
番組では、昨年7月の再結成発表から今年12月まで、約1年半にわたる活動の軌跡を前後編に分けて独占密着。全国ツアーや20周年記念ライブの舞台裏、楽曲制作やメンバー個々の活動の様子など、再結成の舞台裏が詳細に記録される。
さらに、昨年10月に放送された『Aqua Timez 20th 再結成 SPECIAL』のアンコール放送や、緑黄色社会との共演による音楽イベント『COSMIC CIRCUS vol.3』の特別番組、ファンリクエストによるミュージックビデオ特集など、さまざまな角度からAqua Timezの現在地に迫る構成となっている。
2005年8月24日にメジャーデビューしたAqua Timezは、2018年末に解散を発表。その後、20周年を機に期間限定で再結成し、2025年いっぱいでの活動終了を予告している。スペースシャワーTVでは、その復活と別れの瞬間までを見届ける。
【番組情報】
●Aqua Timez 20th 再結成 SPECIAL（再放送）
放送日時：10月23日（木）午後11時〜深夜0時
●Aqua Timez × 緑黄色社会『COSMIC CIRCUS vol.3』
放送日時：11月27日（木）午後10時〜11時
●独占密着！Aqua Timez 20th：Behind the Scenes 〜Saikai〜
放送日時：12月放送予定
●Aqua Timez リクエストランキング
放送日時：2026年1月放送予定
●独占密着！Aqua Timez 20th：Behind the Scenes 〜Kiseki〜
放送日時：2026年2月放送予定
【実際のポスト】Aqua Timez、大介が『CDTV 年越しスペシャル』出演見送り
番組では、昨年7月の再結成発表から今年12月まで、約1年半にわたる活動の軌跡を前後編に分けて独占密着。全国ツアーや20周年記念ライブの舞台裏、楽曲制作やメンバー個々の活動の様子など、再結成の舞台裏が詳細に記録される。
さらに、昨年10月に放送された『Aqua Timez 20th 再結成 SPECIAL』のアンコール放送や、緑黄色社会との共演による音楽イベント『COSMIC CIRCUS vol.3』の特別番組、ファンリクエストによるミュージックビデオ特集など、さまざまな角度からAqua Timezの現在地に迫る構成となっている。
【番組情報】
●Aqua Timez 20th 再結成 SPECIAL（再放送）
放送日時：10月23日（木）午後11時〜深夜0時
●Aqua Timez × 緑黄色社会『COSMIC CIRCUS vol.3』
放送日時：11月27日（木）午後10時〜11時
●独占密着！Aqua Timez 20th：Behind the Scenes 〜Saikai〜
放送日時：12月放送予定
●Aqua Timez リクエストランキング
放送日時：2026年1月放送予定
●独占密着！Aqua Timez 20th：Behind the Scenes 〜Kiseki〜
放送日時：2026年2月放送予定