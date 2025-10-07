±óÆ£·û°ì¡¢49ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¿´¶¤ò²óÁÛ¡Ö²¶¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¼«¿®¤Ê¤¯¤Æ¡×
10·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¤Æ¡¢±óÆ£·û°ì¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û±óÆ£·û°ì¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤Æ¡ÈÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡É¤È¤Ï¡©¡Ö´¶¾ð¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ä¡×
2010Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿±óÆ£¡£Åö»þ49ºÐ¤À¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢Æ±ºî¤¬Ä«¥É¥é¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±óÆ£¤Ï¡¢¡Ö²¶¡¢19¡ÊºÐ¡Ë¤«¥Ï¥¿¥Á¤°¤é¤¤¤Î»þ¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Þ¤¡½ñÎà¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¤ä¤ë»þ¤Ë¡Ø¤¤¤ä¡Á·¯¤ÏÄ«¤Î´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éµÞ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¡×¤È½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ«¥É¥é¤Î»þ¤Ï¤Í¡¢½Ð¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¡£¡È²¶¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¸«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¿ÏÃ¤«¿Ê¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¼«¿®¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤â¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¸«¤Æ¡¢¾Ð´é¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤±¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÌò¼Ô¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤Ê¤ó¤«¡¢¼¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦¡¢¤ä¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£