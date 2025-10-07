ローソンストア100は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」、「うれしい」の一環で、専用の焼き芋什器でじっくりと焼き上げた「焼き芋」を10月8日から本格的に販売を開始する。

昨年度（昨年9月から今年4月末まで）の全店累計販売数は約103万本だった。今年はシーズンを通して日本さつまいもサミット2024〜2025ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー（さつまいも博実行委員会が主催し、2019年から開催。日本中のさつまいも生産者を対象にした評価会で優秀な生産者として選出）を受賞した千葉県にある「芝山農園」の「紅はるか」Lサイズを中心に展開するほか、10月15日からは「安納芋」も販売予定となっている。





さらに、10月15日からは、ローソンストア100の本格ベーカリーシリーズ「THE BAKERY」を購入すると、「焼き芋50円引」のレシートクーポンが発券される。是非、秋のおやつはローソンストア100で楽しんでほしい考え。

近年、健康志向の高まりから「自然な甘さ」「食物繊維の豊富さ」で「天然のスイーツ」として注目されるさつまいも。ローソンストア100では、秋冬の定番商品として幅広い年代の消費者から人気を集めている。昨年は累計103万本を販売し、最も売れたお店では、一日平均で約50本も販売するなど、多くの消費者に支持を得ている。





今年のさつまいもは、昨年の日本さつまいもサミットにおいて、ファーマーズ・オブ・ザ・イヤーを受賞した千葉県の「芝山農園」で育った「紅はるか」を中心に販売する。「紅はるか」は、強い甘みとしっとりとした食感で人気の品種となっている。

芝山農園では、その紅はるかを「低温熟成」で徹底管理しており、収穫後45日間、温度と湿度を徹底管理した貯蔵庫で寝かせ、コクと甘みを最大限に引き出したさつまいもを出荷している。





さらに10月15日にはねっとりとした食感とクリーミーな味わいが特長の「安納芋」も展開予定。「安納芋」は種子島産の高品質なものを契約農家から仕入れている。

［小売価格］

焼き芋

紅はるか Lサイズ：214円

安納芋：246円

（すべて税込）

［発売日］

焼き芋

紅はるか Lサイズ：10月8日（水）

安納芋：10月15日（水）

ローソンストア100＝https://store100.lawson.co.jp