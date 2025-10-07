泉質がいいと思う「神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年9月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「泉質がいい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「泉質がいいと思う神奈川県（箱根・湯河原エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「5種類の泉質があり、美肌効果や温まり効果など効能のバリエーションが豊富だから」（30代女性／愛知県）、「温度がちょうどよくて長く入っていられる」（50代男性／徳島県）、「弱アルカリ性の優しいお湯で『美肌の湯』として有名。首都圏からの温泉ファンも多いと思います。近さも魅力」（40代男性／福島県）、「肌触りがやわらかくてよい。あがってもしばらくポカポカしている」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「単純泉・塩性単純泉で、神経痛・関節痛・冷性体質に効果があるとされているから」（40代男性／静岡県）、「アクセスが良く、温泉の泉質も多様で疲れを癒すのに最適だと思うから」（30代男性／富山県）、「一度行ったことがあり湯がまろやかだった記憶があります」（40代男性／静岡県）、「古くから親しまれてきた温泉で、肌にやさしくなめらかな湯ざわりが魅力的に感じます。泉質はクセがなく入りやすい印象があり、幅広い年代に合っていると感じます。湯上がり後も体がじんわりと温まり、冷えを和らげてくれる点が良いと思いました」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：湯河原温泉／86票万葉集にその名が詠まれるほどの歴史を誇る湯河原温泉は、古来より湯治場として親しまれてきた名湯です。5種類もの泉質があり、主泉質は柔らかな湯ざわりが特徴で、肌にやさしく保湿効果があるのが魅力。疲労回復やリラックス効果が期待でき、島崎藤村など多くの文人墨客が訪れたことでも知られています。豊かな自然と歴史が調和する湯河原は、泉質の良さを味わいながらゆったりと過ごせる温泉地です。
1位：箱根湯本温泉／108票箱根湯本温泉は、箱根観光の玄関口として古くからにぎわう温泉地で、豊富な湯量と泉質の良さで知られています。6種類の泉質があり、主な泉質であるアルカリ性単純温泉は肌にやさしいのが特徴。美肌効果や疲労回復に適しているとされ、幅広い層から支持を集めています。歴史ある老舗旅館や気軽に立ち寄れる日帰り温泉が充実しており、観光と温泉を組み合わせて楽しめるのも魅力です。都心からのアクセスも良好で、週末の小旅行にも最適。泉質の良さと利便性を兼ね備えた、神奈川を代表する名湯です。
