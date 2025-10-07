「最年長組とは思えない可愛さ」Snow Man・佐久間大介＆深澤辰哉、MVオフショットに反響！ 「驚きが隠せない」
Snow Manの佐久間大介さんは10月7日、自身のInstagramを更新。新曲『TRUE LOVE』のミュージックビデオのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Snow Man・佐久間大介＆深澤辰哉のMVオフショット
ファンからは「なんだこの天使は」「ふかさく尊すぎませんか？」「最年長組とは思えない可愛さ」「この2人が33歳なことに驚きが隠せない」「ふかさくって本当にかわいい」「カップル成立しちゃってるんじゃないの？！」「もう癒ししかない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ふかさく尊すぎませんか？」佐久間さんは「#TRUELOVE」とハッシュタグを添え、7枚の写真を投稿。メンバーの深澤辰哉さんとのツーショットです。撮影の休憩中でしょうか、2人ともリラックスした表情に見えます。ピンク色のふわふわとした小道具を持ってたわむれている様子がかわいらしいですね。
「各国の王子さまの集まりだ」「ほんと激メロ」ほかにも、同曲のオフショットを公開している佐久間さん。ファンからは「各国の王子さまの集まりだ」「ほんと激メロ」などの声が寄せられています。ぜひミュージックビデオとあわせてチェックしてみてくださいね。
