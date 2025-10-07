¡Ö¼ª¤Ç´Ñ¤ëÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ!¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×ASMR¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Raia¡¢¸ú²Ì²»¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡È¿·¤·¤¤·Á¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡É¤ò¾å±é
ASMR¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎRaia¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦¹â±ß»û¥·¥¢¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥«¥¹¤Ç¡ÖRaia ASMRÉ÷Ï¯ÆÉ·à ¡Á¤Ë¤Ó¤¤¤í¤ÎÀÐ¤ÎÆó¥Ó¡¼¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Raia
¿´ÃÏ¤è¤¤ÆÃÄê¤Î²»¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤òÆÀ¤ëASMRÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëRaia¤¬¡¢¡Ö²»¡×¤òÉð´ï
¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ°²è³èÆ°¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤Î·Á¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÖASMRÏ¯ÆÉ·à¡×¡£
Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¤Ë¤Ó¤¤¤í¤ÎÀÐ¤Î¥Ë¥Ó¡¼¡Ù¡£¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤ÆÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æß¿§¤Î¾®ÀÐ¡¦¥Ë¥Ó¡¼¤¬¡¢Â¾¤ÎÀÐ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
Êª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆRaia¼«¿È¤¬¡Ö¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡×¡ÖÌÚ¡¹¤Î¤µ¤¶¤á¤¡×¡ÖÅ·»È¤Î±©¤Ð¤¿¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì²»¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
ASMRÆ°²è¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Raia¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿º£²ó¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡£À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÂ©¸¯¤¤¡¢Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê²»ºî¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ÉñÂæ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤¤Î×¾ì´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¼ª¤Ç´Ñ¤ëÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ!¡×¡ÖÊª¸ì¤È²»¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ASMRÉ½¸½¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûRaia
º£²ó¤Ï¡ÖASMRÉ÷Ï¯ÆÉ·à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤Ì²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¿´ÃÏÎÉ¤¤Ï¯ÆÉ¤ä¸ú²Ì²»¤òºî¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åù¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤âË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!
Raia¤Ï¡¢3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£TikTok¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ëASMR¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯º¢¤è¤êÆ°²èÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£½÷»Ò¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤¿¸å¤Ë¡¢¤ª²Û»ÒÆ°²è¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¡£¸½ºß¤ÏASMR¤ÈVlog¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
Raia
¡ûRaia
