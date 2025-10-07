注目するのは、７日に広島市中区八丁堀にオープンしたディスカウントストアの「ドン・キホーテ」です。

午前9時の開店前から多くの人が列を作りました。

店内にはいろんな工夫が仕掛けられるなか、この店舗にはどんな狙いがあるのか。ミヤワキのシテンで取材しました。



■宮脇靖知リポーター

「まさに今オープンしたばかり。入ってすぐに所狭しと陳列されたこの商品。どこに目をやればいいのかわからないくらい。

もうほんとにこのワクワク感、まさにドン・キホーテです」





食品から日用雑貨、衣類や家電まであらゆるものを安く手に入れられると人気のドン・キホーテ。大量の商品をぎっしりと並べたまるで宝探しのような演出と、目を引く手書きの商品説明が特徴です。■客「スーパーマーケットよりは商品が物珍しいものがあるので見て楽しめると思います」■宮脇靖知リポーター「ミヤワキのシテン、注目するのがこのコーナー。ずらっと並んだビジネスシューズに、ワイシャツももうたくさんの種類、さらにスーツのパンツやジャケット、カバンまで。今までのドンキじゃ考えられないですよ」仕事中に急遽、替えが必要になっても大丈夫。靴下やストッキング、パンプスなども並んでいます。その理由は店の立地にあります。近隣の八丁堀から紙屋町にかけてはオフィスビルが多いため、働く人向けの商品に重点を置きました。すぐに食べられるおにぎりやサンドイッチ、弁当は忙しいオフィスワーカーの味方です。デリカ・惣菜のコーナーは、同じ地区にある既存店の約6倍の規模となっています。改めて立地を確認します。既存の「八丁堀店」は営業時間が午前10時から午前5時若い人を中心とした夜の需要。一方、今日オープンした八丁堀西店は午前9時から午後11時45分。この場所にオープンする狙いは何か。お店の裏、上八丁堀方面はビジネスパーソンの生活圏。この辺りはマンションも多いので、単身世帯の人の利用を想定した商品を置いているわけです。それにも関連することですが、目立ちやすい場所にあることから今増えている外国人観光客、つまりインバウンド需要の取り込みを狙おうというわけです。それでは、インバウンドを意識した店舗づくりについてこちらご覧ください。■宮脇靖知リポーター「インバウンドフロアならでは注目は漢字のネームシール。リチャードに、リック、ここまではわかる。これなんだと思いますか。ロバートって読むんです！日本人でもそう簡単には読めません」インバウンド対応のフロアは5階に設けました。外国人観光客に人気のお菓子には、英語や中国語、韓国語の商品説明が添えられていました。中国のSNSで紹介された肩こりなどを和らげるという貼り薬や、日本製のシートマスクも人気だと言います。広島観光の思い出にご当地Tシャツも豊富にそろいます。■宮脇靖知リポーター「もうひとつ気になる視点。たくさんのスーツケース。実は、お土産をたくさん買ってこのスーツケースの中に入れて持ち帰る外国人の方も多いということで、見ただけで200は優に超えるスーツケースの数です」免税専用のレジも広島八丁堀店より3台増やして待ち時間の短縮を図ります。■ドン・キホーテ八丁堀西店 鶴本将洋 店長Q.どういったところに特徴、強みがありますか。「広島県の外国人観光客が増えてるじゃないですか。（路面）電車から見えるというところはすごい強みになるんじゃないか」「八丁堀というこの地域を盛り上げ活性化につながれば」実は、出店が決まった時は建物の上にある映画館からも非常に喜ばれたそうです。ハンズが広島駅に移って、八丁堀の空洞化も懸念される中での今回ですので、広島の街の賑わいづくりという点でも非常に期待のかかる今回のオープンとなっています。以上、ミヤワキのシテンでした。【2025年10月7日放送】