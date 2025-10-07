■バレーボール ワールドチャレンジシリーズ第1戦（7日、東京有明アリーナ）

日本代表キャプテン石川祐希（29）が所属する欧州王者のシル・サフェーティ・ペルージャと郄橋藍（24）擁するSVリーグ初代王者サントリーサンバーズ大阪の夢の対決が実現。石川のペルージャが第1セット奪われるも3セット連取し、セットカウント3−1（20ー25、25ー21、26−24、25ー21）で勝利した。

第1セットは日本王者サントリーが持ち味のディフェンスで終始リード。ペルージャ石川のスパイクを身長2m18cmのムセルスキー（36）がシャットアウトするなどサントリーが主導権を握った。石川も郄橋のスパイクをブロックするなど意地を見せたが20−25で先取された。

第2セットは終盤まで競り合う展開も石川が2本続けてサービスエースを決めるなどでペルージャがリード。一時、日本、イタリア、アルゼンチンの代表キャプテンがコートに3人揃う豪華布陣でペルージャが25ー21で奪い返した。

セットカウント1ー1となった第3セット。序盤で郄橋のスパイクを石川ら3人のブロックでポイントすると、郄橋は思わず苦笑い。それでも終盤24ー24の場面で郄橋がサーブで攻めるもアウトとなると、石川のサービスエースでこのセットを決めきった。

第4セット、序盤で追いかける展開となったペルージャだったがムセルスキーをブロックし4連続得点。ペルージャは世界屈指のセッター・ジャネッリ（29）でなく、18歳のアルギラゴスに試合の司令塔を任せ勝利した。