彼をキュンとさせたい♡「可愛い」と思われる笑顔の秘訣

「可愛い」と思われる女性に共通していること。そのひとつは、魅力的な“笑顔”です。どんなに美人でも、無表情では近寄りがたく感じられてしまいますが、笑顔を見せると一気に親しみやすさや魅力が増します。笑顔は、相手の心を和ませ「一緒にいたい」と思わせる魔法のような力をもっているのです。そこで今回は、男性が「可愛い」と感じる笑顔のつくり方について、体験談やインやビューをもとにご紹介します。

目が細くなる“ほほえみ笑顔”

男性が安心感をおぼえるのは、口もとだけでなく目からほぐれている笑顔です。

つくり笑いだと口だけが動き、どこかぎこちなく見えてしまいますが、本当に心から楽しんでいるときは自然に目が細くなります。

この“ほほえみ笑顔”には、相手に「この人は信頼できる」「一緒にいると落ち着く」と思わせる効果も。

大げさに笑う必要はなく、小さく柔らかなほほえみは、人々の心をつかむのです。

少し照れたような“はにかみ笑顔”

ふいに視線があったときや、褒められたときに見せる控えめな笑顔。

これにもキュンとする男性は多いでしょう。

少し下を向きながら照れたように笑う姿は、まるで恋心を映し出しているかのよう。

この笑顔には「守ってあげたい」「自分だけが見られた特別な一面だ」と感じさせる力があります。

普段は堂々としている女性が、こうした“はにかみ笑顔”を見せると、そのギャップに心を奪われる男性は少なくありません。

素直なリアクションで見せる笑顔

男性が最も「可愛い」と感じるのは、自分の話に対して楽しそうに笑ってくれる瞬間です。

リアクションと一緒に笑顔を見せられると、「自分といる時間を楽しんでくれている」と実感でき、男性は、特別な存在だと意識します。

ただ笑うだけではなく、驚いた表情や頷きと組みあわせると、さらに魅力的。

相手を受け入れ、共感していることを示すこの笑顔は、恋愛を育むうえで最大の武器と言えるでしょう。 いかがでしたか？

今回は、男性が「可愛い」と感じる笑顔のつくり方についてご紹介しました。

無理に笑顔をつくり込む必要はありません。

ちょっとした瞬間に自然とこぼれる笑顔こそ、あなたを最も魅力的に見せてくれる武器になりますよ。

ライター Ray WEB編集部