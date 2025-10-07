日本相撲協会の財団法人設立１００周年を記念した「百周年場所 古式大相撲と現代大相撲」が７日、東京・両国国技館で行われた。平安時代の宮中行事「相撲節会（すまいのせちえ）」を現代風にアレンジし、行司、呼び出し、勝負審判が当時の装束で登場する「古式大相撲」を３０年ぶりに実施するなど、さまざまな試みが行われた。

横綱・豊昇龍（立浪）もフル回転した。横綱・大の里（二所ノ関）と重要な儀式で最高位の力士２人により行われる「三段構え」を披露。過去の映像を確認して臨み、両横綱があうんの呼吸で上段、中段、下段の型を合わせた。また、５人連続で挑戦を受ける「横綱五人掛かり」にも臨んだ。同じ出羽海一門の明生、狼雅、宇良、平戸海、豪ノ山を指名。幕内力士を次々と退けて沸かせた。

節目に大役を務め上げた豊昇龍は「１００周年で横綱として相撲を取れたのは本当にうれしく思う。ファンの皆さんも喜んでくれたと思うし、もっともっと頑張っていきたい。今後もファンのみなさんが温かく応援してくれたらうれしい。これからもよろしくお願いします」と感慨を込めた。