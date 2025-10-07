世界が熱狂した！国民的アニメソング歌うま王決定戦：THEカラオケ★バトル
10月5日（日）放送「THEカラオケ★バトル 世界が熱狂した！国民的アニメソング歌うま王決定戦」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】世界が熱狂した！国民的アニメソング歌うま王決定戦
世界中で愛される“国民的アニメソング”を日本全国・さらに世界から集結した歌うま18名が頂点をかけて激突！超有名アニメソングを歌うご本人も登場してスタジオ騒然！
【歌うイモ焼酎社長】細田江里香×高橋洋子『魂のルフラン』
【ハイトーンおじいちゃん】徳田嘉忠×LiSA『紅蓮華』
【アニソンカラオケバーマスター】齊藤淳×WANDS『世界が終るまでは...』
【数々の歌の賞レースで話題沸騰の小学生】宮前風歌×田村直美『ゆずれない願い』
【放射線技師を目指す大学生】斎藤快×FIELD OF VIEW『DAN DAN 心魅かれてく』
【情熱のギャルシンガー】アイリア×DALI『ムーンライト伝説』
【ハードロックなサザエさん】ヤナイモ×涼宮ハルヒ(CV.平野綾)『God knows...』
【令和のカラオケ抜刀斎】ノリ×SIAM SHADE 『1/3の純情な感情』
【大阪万博でも歌唱！インドネシアの癒し歌姫】イチャ・ザハラ×篠原涼子with t.komuro『恋しさと せつなさと 心強さと』
【青春アイドルボイス】丸山紗羽×岩崎良美『タッチ』
【声優志望のトリリンガル女子】丸林和佳×May’n/中島愛『ライオン』
【ディズニープリンセスになりたい！声優志望生】佳倉ななか×神田沙也加・松たか子『生まれてはじめて』
【ガンダムを愛する大阪芸術大学生】安藤勇次郎×池田鴻『翔べ!ガンダム』
【本人似の美声をもつエンジン設計士】福田拓海×ポルノグラフィティ『メリッサ』
【路上ライブで歌手を夢見る】西唯織×MISIA『オルフェンズの涙』
【カラオケ世界大会日本代表】大場悠平×秦基博『ひまわりの約束』
【Adoと同じ喉を持つ中学生】足立莉音×Ado『新時代』
【ソプラノボイスの男性会社員】S・O×井上あずみ『となりのトトロ』
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【司会】
堺正章、柳原可奈子、藤井由依（テレビ東京アナウンサー）
【ゲスト】
井戸田潤(スピードワゴン)、きただにひろし、本田望結、松尾潔
【ナレーター】
山寺宏一
【番組公式X】
@tvtokyo_kb
