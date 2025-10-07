長野県飯田市今宮町で５日にクマの目撃情報があり、市は１３日に開催予定だった「風越山（かざこしやま）トレイルマラソン大会」の中止を決めた。

市内では５〜７日にクマの目撃が相次いでおり、飯田署や市が防災行政無線などで注意を呼びかけている。

市によると、５日にクマが目撃されたのは今宮野球場付近。大会は、同野球場を発着点に計３７８人が参加して実施する予定だった。山林内のコース上の複数地点にスタッフを単独で配置する必要があり、市の担当者は「大変残念だが、参加者・スタッフ双方の安全を最優先して中止を決めた」とした。前身の大会を含めて７０年以上続く歴史の中で、クマの出没を理由とした中止は初めてという。

６日朝から７日朝にかけては、同野球場から北東方向へ半径約２キロ以内の「野底山森林公園ピクニック広場」（同市上郷黒田）周辺の住宅地などでも、計１０件のクマの目撃情報が寄せられた。

近くの製材会社の従業員は６日朝、民家の裏庭にいるクマをスマートフォンで撮影。７日朝には、同市上郷黒田の民家の庭先にクマが約２０分間居座り、クリの実などを食べた。人的被害はなかったが、この家に住む男性（７２）は「周辺は山林が多いが、庭先にまで出没するなんて初めてだ」と驚いた様子だった。

クマはいずれも体長約１メートルの成獣で、市林務課によると、同じ個体が移動している可能性があるという。