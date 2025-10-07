ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授が、妻・教子さんと会見に臨みました。夫婦二人三脚で生まれた大発見。2人はこれまでの歩みを、笑顔で振り返りました。

■会見ではおのろけ…妻に「いつも感謝」

“歴史的快挙”から一夜。日本人としては史上6人目となるノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学・坂口志文特任教授（74）。

大阪大学 坂口志文特任教授（74）

「感激しております。ありがとうございます。いろいろな方からメッセージをいただいて、それを見ていたらすぐ時間がたっちゃいまして、きょうちょっと寝不足であります」

──“奥さん”と何か話した？

大阪大学 坂口志文特任教授（74）

「早く帰って寝ようということで」

“不遇の時代”を、すぐそばで支え続けてきたのが、もともとは皮膚科医で“共同研究者”、妻・教子さんです。

“免疫学の常識を破る大発見”は、夫婦二人三脚で生まれました。

7日午後、夫婦そろって臨んだ会見の場では、おのろけを“連発”。

──教子さんに、今の気持ちを。

大阪大学 坂口志文特任教授（74）

「家内にですか？ 長年一緒にやってきたので本当に感謝。いつも感謝。これを言わないと怒られる」

妻・教子さん

「すごいおっとりした性格。静かで。そういうところが気に入っています」

大阪大学 坂口志文特任教授（74）

「へへ」

妻・教子さん

「私にないところです」

■研究は「認められるのに時間かかった」

1951年に滋賀県で生まれ、京都大学へ進学した坂口さん。

本当にやりたい研究は何かを突き詰め京都大学大学院を中退、愛知県がんセンターへ。そこで出会ったのが妻・教子さんです。

その後、夫婦でアメリカへと渡り、ノーベル生理学・医学賞を受賞した「制御性T細胞」を1995年に発表しました。

私たちの体には異物から体を守る「免疫細胞」がありますが、ごくまれに異常な働きをし、自分の体を攻撃してしまうことも。その攻撃を抑えるのが「制御性T細胞」で、関節リウマチなどの自己免疫疾患やアレルギー、がんといった病気の治療・予防が期待されています。

今では“免疫学最後の大発見”とされる「制御性T細胞」ですが…。

妻・教子さん

「2000年くらいまでは（研究が）世の中であまり認められていませんでした。つらいことがたくさんあったり、認められてない。認められるのに時間がかかったんですよ、最初」

■“不遇の時代”支え続けた妻・教子さん

当時は「免疫反応をいかにつくり出すか」が主流。「免疫反応にブレーキ」をかける坂口さんたちの研究は“異端”とされた時代もありました。

その“不遇の時代”を、30年もの間、支え続けたのが妻・教子さんだったのです。

大阪大学 坂口志文特任教授（74）

「家内の方が器用なので細かい実験を任せておける。研究していること、毎日やっていることの内容を、家内が全部知っている」

自身の研究が認められなかった不遇の時代も、常に明るく接してくれたという教子さん。

大阪大学 坂口志文特任教授（74）

「アメリカでこのまま、あまり人気がない研究テーマでいつまで続けられるか。重要な判断をしなきゃいけないときに、非常に楽天的に構えることができた。そういう意味では彼女の存在は大きかったと思います」

その後もアメリカや日本の大学などで研究を続け、多くの賞を授与されるまでに。今回のノーベル賞につながりました。

妻・教子さん

「長い間苦労していろいろやってきたのが、この形になって本当によかった。実際にいろいろ困ったことは実は何回もあるんですけど、なんとか、なんとかしたという感じ。2人で考えればなんとかなる、そんな感じかな」

◇

ノーベル賞の授賞式は、12月10日にスウェーデンのストックホルムで行われます。