Café Kitsuné × Iittalaの限定マグカップ♡心と時間を彩るデザインコレクション

洗練されたライフスタイルを提案するCafé Kitsunéから、北欧デザインブランドIittalaとの特別なコラボレーションが実現しました。世界中で愛される「Teema」シリーズをベースに、Café Kitsunéのエスプリを融合させたマグカップコレクションが登場。コーヒーの時間をただのひとときではなく、“デザインのある体験”へと変えてくれます。心をほぐすような色と質感で、日常をより豊かにしてくれるアイテムです。

Café Kitsuné × Iittalaの限定マグカップ

Café KitsunéとIittalaが初めてタッグを組み、限定マグカップコレクションを発表しました。

フィンランドデザインの巨匠Kaj Franckが手がけた「Teema」シリーズをベースに、機能性とシンプルな美しさを追求。Café Kitsunéのラテアートが映えるフォルムは、まさに“日常に溶け込むデザイン”。

カラーバリエーションは、Matcha、Sakura、Cappuccino、Sesameの4色。どの色もCafé Kitsunéの人気ドリンクから着想を得ており、手に取るたびに穏やかな気持ちをもたらします。

0.3Lのセラミック製でスタッキングも可能。価格は税込5,500円です。

販売は2025年10月16日から、Café Kitsuné各店（岡山店を除く）、公式オンラインストア「maisonkitsune.com」、および全国のイッタラストアと公式オンラインストア（iittala.jp）にて数量限定で展開されます。

4色のマグとリンクするスペシャルドリンク♡

この特別なコレクションの発売を記念して、Café Kitsuné青山店・大阪店・福岡店では、4色のマグカップをモチーフにした限定ドリンクを提供♪

メニューは「Maple Cinnamon Cappuccino」「Sakura Rooibos Tea Latte」「Matcha Spice Cream Latte」「Kurogoma Latte」の全4種（各950円）。素材の香りと色彩を楽しめるラインナップで、味わいとビジュアルの両方からコレクションの魅力を堪能できます。

提供期間は10月16日～11月16日まで。マグと合わせて楽しむことで、Café Kitsunéの世界観を五感で体感できます。

デザインと心地よさが共鳴するひとときを

Café Kitsuné × Iittalaの限定マグコレクションは、デザインと心地よさが共鳴するプロダクト。

どんな空間にもなじむカラーとフォルムは、朝のひと息から夜のリラックスタイムまで寄り添ってくれます。お気に入りの一杯を注ぎながら、心を整える瞬間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

毎日のコーヒータイムが、もっと美しく、もっと豊かに広がります♡