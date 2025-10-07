俳優の吉田鋼太郎さん（66）が、CM出演するコンビニエンスストアのイベントに登場。2人の娘の子育てに奮闘する様子を明かしました。

イベントで、プライベートの1日の過ごし方を明かした吉田さん。4歳と生後9か月の娘の子育てに日々奮闘しているそうで、起床後は飼っている犬を散歩に連れて行ったあと、「子どもたち2人に（ご飯を）食べさせる、ここが大騒動。朝の7時から、子供たちを10時ぐらいに保育園などに送っていくんですけど、そこまでがもう大戦争です。大変。1日のエネルギーを、全てここで使い果たすと言っても過言ではない」と、朝の大変さを語りました。

昼過ぎには、一人の時間もあるといいますが、子どもたちが帰ってきたあとはお風呂にご飯、一緒に遊ぶなど子育てに奮闘する時間帯が続くと明かしました。

また、長女について「パパのこと大好きなんだけど、一緒に寝てくれないんですよ。寝るのはママで、パパが腕枕や抱っこをして寝るのは嫌なんです」とショックを受けている様子を見せつつ、「二女にはてつを踏ませたくないので、なるべく僕に慣らして、パパと一緒に寝られるようにワンオペ的に子育てしている最中でございます」と明かしました。

吉田さんが登場したのは、ファミリーマート『オモテもウラもおいしいパン』発表会・試食会。CMで共演する八木莉可子さん（24）と登場しました。