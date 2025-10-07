『藤井聡太さんに挑戦！ペコちゃんこども将棋塾2025』概要発表 子どもたちの募集開始
不二家と日本将棋連盟のコラボレーションイベント『藤井聡太さんに挑戦！ペコちゃんこども将棋塾2025』が、11月15日に開催されることになり、概要が発表された。
【写真】藤井聡太vs子ども50人の様子
『藤井聡太さんに挑戦！ペコちゃんこども将棋塾』は、昨年12月の初開催が好評で、2年連続の実施となる。
藤井聡太竜王・名人、伊藤匠叡王ほか4人の棋士・女流棋士が、将棋経験のある小学生の子どもたちに多面指しを行う。
■『藤井聡太さんに挑戦！ ペコちゃんこども将棋塾2025』
主催：株式会社不二家
協力：日本将棋連盟
開催日時：2025年11月15日（土）全2回 各回90分
1回目 午前11時〜午後0時30分
2回目 午後1時半〜午後3時
受付時間：各回 開始30分前〜
場所：ベルサール八重洲
講師：藤井聡太竜王・名人、伊藤匠叡王、高見泰地七段、宮嶋健太四段、武富礼衣女流二段、佐々木海法女流初段
定員：各回50名（計100名）
参加対象者：小学1年生〜6年生までの5級相当以上の棋力がある方
※お子様1名につき保護者の方1名まで
参加費：無料（会場までの交通費は自己負担）
内容：子ども50名と棋士・女流棋士6名による多面指し
※お土産も用（不二家菓子詰め合わせを予定）
申し込み方法：日本将棋連盟ホームページ内「イベント・大会募集情報」より
募集期間：2025年10月6日（月）午後2時〜10月26日（日）午後11時59分
※応募多数の場合は抽選となる可能性あり
