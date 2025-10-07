記者会見する小泉農相＝７日、農林水産省

自民党の高市早苗総裁が就任後初めてとなる閣議が７日、首相官邸で開かれた。総裁選の決選投票で高市氏に敗れた小泉進次郎農相（衆院１１区）は閣議後会見で、自らの処遇が決まらない中で「最後の日まで農相の務めをしっかりと果たす」と述べるにとどめた。小泉氏を支持した県関係の４閣僚は自民初の女性総裁に期待を示す一方、政治姿勢に注文も出た。

小泉氏は約１８分にわたった会見で、総裁選の振り返りやコメ政策などの質問に答えた。高市氏が発足させた党の新執行部の受け止めを問われると「まだ正式な顔ぶれは見ていないので特にコメントすることはない」と評価を避けた。

石破内閣の閣僚としての期間は残りわずか。農相として「これから米騒動を乗り越えてマーケットの安定化につなげていく」と述べた一方、高市氏に農相続投の希望を伝えたかとの問いには即座に否定。「こちらから希望を伝えることはない。そんな僭越（せんえつ）なことはしない」と強調してみせた。

三原じゅん子女性活躍担当相（参院神奈川選挙区）は、女性総裁誕生に「画期的なことで女性活躍がさらに加速していくことを期待する」と歓迎した。高市氏は臨時国会での首相指名を経て、初の女性首相に就任する公算が大きい。「一部の女性だけがリーダーになるのではなく、どんな女性でも能力を生かして活躍できる男女共同参画社会を実現することが大切だ」とも付言した。