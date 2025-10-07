夫から拒絶され、ずっと忘れていた…自由になった妻のこれから【義妹と妊活する夫の末路 Vol.59】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
夫は在宅勤務を装い義妹と関係をもっていましたが、妻と隣人の協力によりその事実が暴かれました。離婚後、在宅勤務中の態度が職場にバレた夫は退職。義母がかわりに慰謝料を支払うことに。義妹も離婚されたのち元夫に執着し警察沙汰に。落ち着きを取り戻した妻とおとなりさんは事件を振り返ります。
自分に自信をなくしてた
まずは自分を愛すこと
「歳をとって自分に自信をなくしていた」と打ち明ける妻。
夫の裏切りや義妹との不倫に苦しみ、スマホで他人と比較しては自分を追い詰めてきました。
しかし今、子どもに「ママすき」と抱きしめられ、お隣さんからも「まずは自分を愛さなきゃ」と励まされます。
「自信をなくすことはない、愛してくれる人はすでにいる」――その言葉に、大きく頷きました。
すべてを乗り越え、最後に辿り着いたのは“自分を愛すること”でした。
(ぽん子)