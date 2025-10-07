元アスリート夫婦が美男美女な２ショットを見せた。７日にインスタグラムで「時差投稿になってしまいますが先日誕生日と１３周年の結婚記念日を迎えました 当日は久しぶりに夫とｄｉｎｎｅｒに出かけて美味しいものを頂いてきました」とつづったのは、元バドミントン日本代表の潮田玲子さん。

「出会った頃はお互い２０代だったのに、老けたねーなんて笑いながら子供のこと、仕事のことこれからのことなどたまにはゆっくり話すのは本当にいい時間でした」と夫で元プロサッカー選手の増嶋竜也さんと並んだ姿をアップした。

「槙野智章くんオススメのレストランで食事したら槙野くんからメッセージもらいました 世界目指そうとかって響き久しぶりに聞いて笑ったけどそういう志をこれから持ったって悪くないなと改めてじっくり思いました（なんで目指そ？！）笑」とサッカー元日本代表の槙野氏からのデザートも紹介し、「愛と感謝で１４年目もよろしくお願いしますと夫に伝えて我が家のバースデーｗｅｅｋは終わりました たくさんのメッセージ本当にありがとうございました」とつづった。

潮田さんは増田さんと２０１２年に結婚。１５年に第１子男児、１７年に第２子女児が誕生している。