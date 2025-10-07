¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿è¤Ê±é½Ð¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¹â»ûP¤¬ÈëÏÃ¡Ö¥¯¥¦¥¬25¼þÇ¯¤Ë°ø¤ó¤Ç²¿¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡×
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÎÈëÏÃ¤ò¸µÅì±Ç¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹â»ûÀ®µª»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù»£±Æ¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥ó¥Á¡¡¡Ø¥¯¥¦¥¬¡Ù¹â»ûP¤¬ÈëÏÃ
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬¡Ù¤¬¥ª¥À¥®¥ê¤¬¸ÞÂåÍº²ð¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¯¥¦¥¬Ìò¤Ç¼ç±é¤·¤¿¡£¹â»û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö»þ¤Ë¥ª¥À¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡Ù¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¥¯¥¦¥¬25¼þÇ¯¤Ë°ø¤ó¤Ç²¿¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¢ª¤ß¤Î¤ê¤Ã¤Á¤È¥²¥²¥ë¹¥¤¤Î5¿Í¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥é¥ó¥Á¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ã¡ª¤ß¤Î¤ê¤Ã¤Á¤À¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦°ì²ó¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë´Ñ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â·à¾ì¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
