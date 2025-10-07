21:30
カナダ国際商品貿易（8月）
予想　-57.0億カナダドル　前回　-49.4億カナダドル

23:00
カナダIvey購買部協会指数（9月）
予想　N/A　前回　50.1

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

23:05　
ボウマンFRB副議長、セントルイス連銀主催イベント挨拶（事前収録）

23:30　
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）

8日
0:00　
米NY連銀インフレ期待（9月）

0:30　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、AIイベント出席

1:00　
ナーゲル独連銀総裁、討論会参加

1:10　
ラガルドECB総裁、イベント「Business en Européens」講演（質疑応答あり）

2:00　
米3年債入札（580億ドル）

5:05　
ミランFRB理事、ドイツ銀行主催イベント出席（質疑応答あり）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。