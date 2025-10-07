ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ国際商品貿易（8月）
予想 -57.0億カナダドル 前回 -49.4億カナダドル
23:00
カナダIvey購買部協会指数（9月）
予想 N/A 前回 50.1
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:05
ボウマンFRB副議長、セントルイス連銀主催イベント挨拶（事前収録）
23:30
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
8日
0:00
米NY連銀インフレ期待（9月）
0:30
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、AIイベント出席
1:00
ナーゲル独連銀総裁、討論会参加
1:10
ラガルドECB総裁、イベント「Business en Européens」講演（質疑応答あり）
2:00
米3年債入札（580億ドル）
5:05
ミランFRB理事、ドイツ銀行主催イベント出席（質疑応答あり）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
