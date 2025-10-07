こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6951」。

ケフェウス座の方向、約7000万光年先にあります。

明るい中心部分には、ひときわ輝くリング状の構造。リングを抱く棒状構造から伸びた青い渦巻腕（渦状腕）は、電離水素領域（HII領域）の存在を示すピンク色の斑点と、塵（ダスト）が豊富な渦巻く暗い雲に彩られています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 6951」（Credit: ESA/Hubble & NASA, L. C. Ho, G. Brammer, A. Filippenko, C. Kilpatrick）】

中心部分のリング構造は、星形成が活発な部分です。このような構造はスターバースト・リングと呼ばれていて、NGC 6951の場合は差し渡し3800光年の大きさがあります。

また、NGC 6951中心部分の棒状構造に沿っている塵が豊富な暗い雲の帯は、棒状構造からリングへとガスが流入する場所を示しています。

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、ハッブル宇宙望遠鏡のデータを用いた研究者たちは、NGC 6951のスターバースト・リングで80以上の星団候補を特定しました。

現在観測されている星団候補の星々の多くは形成から1億年未満とみられていますが、リングそのものは10億年〜15億年にわたって存在してきた可能性があるということです。

冒頭の画像は“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESAから2025年10月6日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 衝突初期段階の銀河 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した「NGC 2292」と「NGC 2293」 渦巻腕が描く二重のリング すばる望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 5211」ハッブル宇宙望遠鏡が観測した2億7000万光年先の棒渦巻銀河「NGC 4907」参考文献・出典ESA/Hubble - Starbursting centre