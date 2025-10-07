◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスがブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に敗れて、敵地で連敗。王手をかけられたカブスのクレイグ・カウンセル監督は、先発の今永昇太投手にも厳しいコメントで振り返りました。

初回に鈴木誠也選手の3ランで幸先よく先制。しかし、今永投手が2者連続三振から一転、連打でピンチを招くと、アンドルー・ボーン選手に同点3ランを献上。3回にもソロホームランを浴び、今永投手が降板すると、4回には2番手のダニエル・パレンシア投手がジャクソン・チョウリオ選手に痛恨の3ランで点差を広げられました。

カウンセル監督は、「プレーオフゲームで2本の3ランを打たれては勝てない。それを覆すにはあまりに大きすぎた」と振り返りました。

初回の今永投手には、「ボーンを褒めるべき」と相手の選手をたたえつつ、「ツーアウトを取っていた。あそこでアウトが取れていれば、間違いなく違う展開になっていた。3ランホームランというのは、それだけで試合を劇的に変えてしまう。我々も先制して、あの回をゼロで抑えられていれば、まったく違うゲームだっただろう」と言及。

今永投手がシーズンから11試合連続本塁打を浴びていることについて、「ショウタが成功しているのは、走者を出さずに、ソロホームランに抑えていたから。でも、走者を出してからのホームランになると話は変わる。3ランホームランは致命的。ソロなら何とかなる。最初の2イニングでは空振りも取れていて、そこは良かった。ただ、ランナーを置いた場面での被弾が続いている現状は、克服が難しい」と厳しいコメントを残しました。

前日からこのカードのカブスの全得点がホームラン。打線については、「この2試合で我々は相手に対して十分なプレッシャーをかけられていない。最初の2イニングは良かったが、今日の得点圏での打席はたった2回だった。これは我々が攻撃の圧力をかけられていないサインだ。もっとプレッシャーをかける場面を作らないといけない。それはつまり、走者を出すこと、ヒット、フォアボールを取ること。そういったことによって、相手チームのイニング運びや投手交代の判断を難しくさせないといけない」と攻撃陣に奮起を求めました。