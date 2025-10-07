７日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」が放送された。

工場の同僚たちが次々と結婚を決める中、話が進まないトキ（高石あかり）は気が気でない。傳（堤真一）とタエ（北川景子）によって、ついにお見合いが決定。旧士族となる中村家の守道（酒井大成）がやってくる。

まずはトキの父・司之介（岡部たかし）と祖父・勘右衛門（小日向文世）が守道と対面するが、守道は２人の時代遅れなマゲ姿に目がまん丸。何も感じ取っていない勘右衛門が無邪気に「跡取りになれば、このようになれるぞ」と告げると、さらにあんぐりで、トキと会うまでもなく破談しそうな気配がぷんぷんと漂った。

トキはトキで緊張のあまりカクカクとお茶を運んでおり、タエに「まるでからくり人形ね」とつっこまれる始末。果たして、初対面で大逆転となるか…。

ネットでも「あの父上、おじい様で破談確定やん（笑）」「ばけばけ婿入り＆ちょんまげになってもらう言うて破談あるな」「絶対の絶対縁談上手く行かない流れ。パパとじぃじのせいで！」「時代遅れの髷に若干引き気味」「あ〜お父さんとお爺ちゃんが縁談ぶち壊しちゃうのね〜」などの声が上がっている。