送風で2通りの使い道が便利。

涼しくなって秋の行楽にもってこいの昨今。アウトドアやキャンピングにも最高の季節到来です。大自然の中に居場所を見つけたら、火起こしやエアマットを設営することもあるかと思います。

どっちも準備がちょっと面倒ですが、エレコムの「NESTOUT アウトドアバッテリー」＋合体して使う専用エアポンプがあると作業が楽チンです。

約30秒でエアマットがふっくら

エアマットに空気を入れて膨らませ、反対側で吸ってしぼませるのは「ポンプ PUMP-1」であっという間。シングルサイズのマットなら30秒ほどで膨らみます。エアマット用のノズルは8種類付属し、これらが国内外300種類以上のマットに合うよう作られています。

Image: ELECOM

火起こしには細長いパーツを合体

細長いファイアブロワーが付属したモデルなら、バッテリー＋ポンプにプラスすると、少し離れた場所からピンポイントで火種や炎に送風ができます。バッテリーと持ち手を炎の熱から守る、大小2種類のヒートシールドも合体可能。パーツを組み合わせるスナイパー気分になれますね。

アウトドアに特化したNESTOUTから、専用エアポンプが発売です。

ノズルが8種類、ほとんどのエアマットで使えるはず。ファイアブロワー付属タイプもあります、これで火起こし、テンション上がる ️ pic.twitter.com/QMjWPcvaTp - エレコム(公式) (@elecom_pr) September 30, 2025

バッテリーをどんどん拡張

防水・防塵・耐衝撃でアウトドアに特化した「NESTOUT アウトドアバッテリー」は、水筒のような形で5,000、8,000、12,000mAhの3種類があります。これを中心に三脚や扇風機、LEDランタン、フラッシュライト、太陽光パネルといったデバイスで用途に応じた拡張ができるよう設計されています。

バッテリーはひとつで済みますし、合体・分離ガジェットはロマンがあります。それに別々のメーカーのデバイスを繋いで、相性が悪いって問題もありませんもんね。

後々いろんなデバイスと合体させることを想定したバッテリー作りは、今後ひとつの充電池カテゴリーとしてアリかと思います。

Source: X, ELECOM (1, 2, 3, 4)