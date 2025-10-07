田中圭との不倫に続き、坂口健太郎との過去の交際が明らかになった永野芽郁。事実上の活動休止に陥っている彼女に復活の兆しがあるようでーー。

「永野さんは、2025年4月『週刊文春』によって田中さんとの不倫と、韓国人俳優・キム・ムジュンとの“二股交際”が報じられました。各事務所は恋愛関係を否定していますが、田中さんとの不倫関係については“続報”で詳細なメッセージのやり取りが報じられ、深刻なダメージを受けました。

ナショナルクライアントを含め、10社以上と契約していたCMは次々と終了し、2026年1月スタートのNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に出演予定だったものの、辞退することになりました」（芸能記者）

約半年間、メディアから消えた永野だが、10月6日の『NEWSポストセブン』の報道によると、写真集の撮影が進められていたという。

「記事によると、9月上旬にフィリピンで、金髪姿になって撮影をおこなったようです。本来であれば、いまの時期は大河ドラマの撮影でスケジュールが埋まっていたはずなので、女優としての復活をかけ、写真集の予定を組んだのでしょう。さらに、同報道によると、民放キー局が事務所サイドに、永野さんのドラマ出演の可能性を探っているとのことです」（同前）

世間を騒がせた永野の復帰に対して、Xではいまも厳しい意見が聞こえる。

《永野芽郁の写真集、誰が買うんや》

《復帰するなら自前（男喰い）の不倫ドラマが良いのではないの?》

《永野芽郁ちゃんが性に奔放路線で復帰したら嫌すぎるな、清楚系でアレを貫いてほしい》

永野本人は、Xの更新を4月を最後にストップしている。

「続々と異性関係の報道がされるなかで、永野さん本人の発言は注目されやすく、炎上リスクを考え、事務所側も発言を抑えているのでしょう。不倫報道から半年というスピードで、復帰を目指す報道が出ることに複雑な心境を抱くファンがいることも事実です」（芸能ジャーナリスト）

永野の一挙手一投足が注目されているのは間違いない。