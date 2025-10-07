帝国データバンク新潟支店によりますと、新潟県阿賀町に工場があるゴム製品メーカー・長野ゴム工業（本社：東京都西東京市）が、9月30日までに実質的に事業を停止し、今後、自己破産を申請する方針であることが分かりました。負債は2025年1月期末時点で約14億1300万円です（受取手形割引高含む）。



長野ゴム工業は1939年に創業、1954年に法人改組された自動車・二輪車用ゴム製部品メーカーで、静岡県袋井市と新潟県阿賀町に工場があります。大手自動車メーカーなどが主力取引先で、エンジン系キャップやメーターパッキング、サスペンションブーツカバーなどを受注製造し、2008年1月期には約14億3000万円の年売上高を計上していました。



しかし国内自動車販売減少の影響を受けて売上高が減少、2023年1月期は約7億9800万円に低下していました。2024年1月期には債務超過に転落、2025年1月期の年売上高は約9億4100万円に回復したものの、過大な棚卸資産や年売上高を上回る借入金が負担となり、厳しい資金繰りを強いられていました。



同社ホームページによりますと、新潟工場は阿賀町津川にあり、1987年12月に建設されたということです。