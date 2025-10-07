À±Ìî¸»¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×MV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«¡ª¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤È¡ÈÎø¥À¥ó¥¹¡É¤òÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤â
À±Ìî¸»¤¬¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×MV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£À±Ìî¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
¡Ö2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À±Ìî¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£
À±Ìî¤¬¡ØGen Hoshino presents MAD HOPE¡Ù¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ç½é¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥è¥ó¥¸¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö2¡×¤È¡ÖÎø¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡×¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ÈÎø¥À¥ó¥¹¡É¤òÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢À±Ìî¤¬¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥à¤ò¼ê¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢MV¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ä¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
