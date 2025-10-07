村上市茎太の三面川。草木が生い茂る森のなかで今の時期、カニ漁がおこなわれています。そこで獲れるのは日本の上海ガニ「モクズガニ」！中国の高級食材「上海ガニ」とは同属異種で、味も似ていてとくに〝カニ味噌〟が絶品です。



川の中に仕掛けたカゴ網をロープで手繰り寄せ引きあげます。11月まで漁をし、1日80匹ほど獲れます。じつは、大雨の後は川が濁ることでモクズガニが良く獲れるそう。ハサミの部分には、藻くずみたいなふさふさした毛があることから「モクズガニ」と呼ばれています。

川で獲れたモクズガニはいけすに入れ、注文があるごとに全国に生きたまま発送しています。



一番のオススメの食べ方は「塩蒸し」。ウニのようなクリーミーで濃厚なカニ味噌を味わえます。他のカニと同じで、もちろん手足やからだの身をカニ味噌と和えて食べたら絶品です！

他にも、ぶつ切りにしたモクズガニで出汁を取った「みそ汁」や、モクズガニのゆで汁で炊いたご飯にカニ味噌とカニの身を混ぜた「炊き込みご飯」もおすすめ。



日本の上海ガニと称される「モクズガニ」の旨味に包まれてみませんか。



●モクズガニ専門店 貝沼

新潟県村上市茎太533

TEL｜090-1048-0228