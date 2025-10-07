フィリーズに連勝、地区S突破王手

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に登板した。1点差に迫られた9回2死、大ピンチの場面でマウンドに上がって試合を締めくくったが、ゲームセットの瞬間の表情が話題となっている。

4-1とリードで迎えた9回、ドジャースはマウンドにトライネンを送った。しかし3連打を浴び、1点差とされて降板。代わったベシアが2死までこぎつけ、一、三塁のピンチとなったところで佐々木がマウンドに送られた。

初球はボール。2球目の159キロストレートでセカンドへのゴロに打ち取った。二塁手エドマンが捕球して一塁へ送球したが、これがショートバウンドに。一塁手フリーマンの好捕で何とか勝利をつかんだものの、冷や汗たっぷりのシーンに佐々木は口を開けて驚きとも安堵ともつかぬ形容しがたい表情を浮かべていた。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式Xは、「今夜の最後のアウトに対するロウキの反応」として写真を投稿。米ファンからは様々な声が上がった。

「ロウキ・ササキは自信に満ち溢れているように見える。ロウキの顔は変わった」

「ロバーツの方を見て『9回は俺のものだ』と言っているように見える」

「なんて可愛らしいの」

また日本のファンからは、「私も同じような顔をしていたかも」といった共感のコメントも寄せられた。



（THE ANSWER編集部）