思わず本音を吐露。新人タレントの増田小春が10月4日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演者に「すごい恥かかされた」と言い放った。

【映像】グダグダな即興パフォーマンス

オリエンタルラジオの藤森慎吾がMCを務める当番組は、共演者たちが2チームに分かれてボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。勝者はご褒美としてスイーツを食べられる一方、敗者は罰ゲームをするのがルールだ。この日は増田と2.5次元俳優・南圭介らのチームが敗北。罰ゲームは藤森の提案で「圭介くんが歌を歌い、それに合わせてこはちゃん（増田）が即興でダンス」に決まった。

これを受け、ダンサーとしても活躍中の増田は「マジかぁ」と困り顔。一方、南は「僕はPureBoys出しちゃおうかな」とかつて所属していたユニットの名を出し、「グループを組んでいたことがあった」と歌唱力に自信を見せた。そのまま、デビュー曲「乾杯ジュテーム」をチョイス。増田が「どういう歌なんだろう？」と興味を示す中、「それでは参りましょう」と歌い始めた。

だが、南が歌ったのは、サビではなくイントロ部分。「ティーティリリー、乾杯！」と繰り返すのみで、増田は「ちょっと難しいな。分かんない」と必死にダンスを合わせた。このグダグダな展開には、南もすぐさま「すみませんでした」と謝罪。スタジオが笑いに包まれると、増田は「すごいなんか恥かかされた」とつぶやき、藤森が「そんなはっきり言わないであげて」とフォローを入れる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

