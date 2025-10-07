◇MLBナ・リーグ地区シリーズ ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

ドジャースの投手陣がナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手を完璧に封じています。

3戦先勝の地区シリーズ。今季ホームゲームでは、55勝26敗のメジャートップの勝率を誇ったフィリーズの本拠地に乗り込んだドジャースは、第1戦で大谷翔平選手が先発登板。シュワバー選手を2三振に抑えるなど、3度の対決で無安打。8回は2番手のタイラー・グラスノー投手がシュワバー選手を三振に抑えました。

第2戦はブレーク・スネル投手が力投。シュワバー選手には6回に四球を与えますが、後続を打ち取り、6回まで1安打、4四球、無失点の投球をみせます。9回は2点を奪われ、1点差となりますが、佐々木朗希投手が2アウト1、3塁のピンチをしのぎ、地区シリーズ突破に王手をかけました。

56本塁打のシュワバー選手に対しては、大谷選手、グラスノー投手、スネル投手、エメ・シーハン投手が対戦し、7打数無安打5三振。出塁は四球1つのみと、全く仕事をさせません。

またトレー・ターナー選手、ブライス・ハーパー選手といずれも7打数1安打でシリーズ打率.143。ドジャース投手陣が上位打線を封じています。

王手をかけて本拠地で戦う次戦は、山本由伸投手が先発予定。今季は1度対戦し、黒星を喫したものの、6回3安打1失点(自責0)の投球をみせていました。